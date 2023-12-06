رصد مواطن خليجي يصيد كائنات فطرية

أكد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية أنه تم رصد محتوى منشور عبر مواقع التواصل يظهر فيه قيام مواطن خليجي بصيد كائنات فطرية، مشيرًا إلى أن تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.

ودعا المركز الجميع إلى التقيد بنظام البيئة واللوائح التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على الحياة الفطرية على الرقم الموحد للمركز 19914.

عقوبة صيد الكائنات الفطرية

وفي وقت سابق كشف المركز عن عقوبات صيد عدد من الحيوانات المفترسة البرية، موضحاً أنه وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، فإنه يعاقب بالغرامة 400,000 ريال، لمن يصيد النمر العربي، و80,000 ريال، للذئب العربي، ومثلهم أيضا “للضبع المخطط”، وكذلك “ابن آوى”.

وبين أنه تتضاعف الغرامة عند صيد الصغار أو الإناث الحوامل من هذه الكائنات، وتغلظ العقوبة بغرامة لا تزيد عن .۳ مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بإحدى العقوبتين في حال صيد كائن مهدد بالانقراض أو تكرار مخالفة قتل كائن فطري خلال سنة.