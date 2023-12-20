رغبة الخليج حول عبدالإله هوساوي تُقلق الهلال

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أثارت رغبة نادي الخليج في الاحتفاظ باللاعب عبدالإله هوساوي نجم نادي الاتحاد المعار، قلق نادي الهلال بعدما فكر في ضم اللاعب مؤخرًا.
وكان علاء الهمل رئيس نادي الخليج، قال في تصريحات إعلامية لـ “الميدان الرياضي”: إن النادي سيكون سعيدًا في حال استمر هوساوي معه ووافق الاتحاد على انتقاله للخليج بشكل دائم.
ونجح هوساوي حتى الآن مع الخليج في تسجيل هدف وتقديم تمريرات ناجحة بنسبة 85% في 17 مباراة، شارك في 11 منهم بشكل أساسي.
وكانت جماهير نادي الاتحاد، انتقدت إدارة أنمار الحائلي بسبب التفريط في هوساوي لنادي الخليج على سبيل الإعارة ودون تجديد عقده قبل الإعارة.
ويسعى الهلال لتدعيم الجانب الهجومي لديه بضم هوساوي الذي سجل هدف فوز الخليج في شباك الرياض في الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن.