رغم حالة الطرد .. الاتحاد يتعادل مع الرائد في الشوط الأول

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اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بالتعادل بنتيجة 1-1 مع فريق الرائد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن.
وسجل الرائد عبر محترفه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة الـ22، ثم تعادل اللاعب البرازيلي رومارينيو للعميد في الدقيقة الـ25.
وشهد الشوط الأول، طرد اللاعب مدالله العليان من العميد في الدقيقة الـ12.
وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد بامسعود، مدالله العليان، سلطان الفرحان، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، كورونادو، مروان الصحفي، رومارينيو، كريم بنزيما،”.
ويسعى العميد إلى مصالحة جماهيره والفوز على الرائد للصعود إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.
وكان العميد خسر آخر مباراة خاضها في دوري روشن أمام فريق ضمك يوم 7 ديسمبر الجاري بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه لاعب الاتحاد مدالله العليان ويحتسب ركلة حرة للرائد بدلاً من ركلة جزاء 🟥#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/WqB0NbxN8v
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
أول أهداف الرائد من كريم بركاوي ⚽🔥
الاتحاد 0 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/YcrGnMBHVz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
الاتحاد يعود سريعًا عن طريق رومارينهو ⚽🔥
الاتحاد 1 × 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرائد | #SSC pic.twitter.com/upsQyAdGod
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023