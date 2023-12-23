Icon

ضبط 3 مواطنين اصطادوا المها الوضيحي من محمية الملك سلمان Icon إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي Icon مساند يجيب على سؤال : كم يتطلب إصدار التأشيرة المنزلية الثالثة؟ Icon ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال Icon مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب Icon شرطة القصيم: باشرنا حادث مشاجرة بمكان عام في حينه Icon تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح التواصل مع الموتى ! Icon رغم حالة الطرد .. الاتحاد يتعادل مع الرائد في الشوط الأول Icon نيوكاسل يونايتد يسقط أمام لوتون تاون بهدف Icon الجمهور يدعم عبير نعمة بعد إعلان طلاقها على المسرح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن

رغم حالة الطرد .. الاتحاد يتعادل مع الرائد في الشوط الأول

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
رغم حالة الطرد .. الاتحاد يتعادل مع الرائد في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بالتعادل بنتيجة 1-1 مع فريق الرائد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن.

ملخص الشوط الأول

وسجل الرائد عبر محترفه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة الـ22، ثم تعادل اللاعب البرازيلي رومارينيو للعميد في الدقيقة الـ25.

قد يهمّك أيضاً
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. وصول التوأم السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. وصول التوأم السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى...

حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن

حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن

وشهد الشوط الأول، طرد اللاعب مدالله العليان من العميد في الدقيقة الـ12.

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد بامسعود، مدالله العليان، سلطان الفرحان، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، كورونادو، مروان الصحفي، رومارينيو، كريم بنزيما،”.

ويسعى العميد إلى مصالحة جماهيره والفوز على الرائد للصعود إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

وكان العميد خسر آخر مباراة خاضها في دوري روشن أمام فريق ضمك يوم 7 ديسمبر الجاري بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى
الترفيه

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى

الترفيه
برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام
مشاهير

برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة...

مشاهير
موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد
الرياضة

موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

الرياضة
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر...

السعودية اليوم
10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت
الترفيه

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة...

الترفيه
ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال
الرياضة

ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال

الرياضة
6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة
السعودية اليوم

6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من...

السعودية اليوم
لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023
الرياضة

لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه