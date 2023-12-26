رغم عقدة الـ4 سنوات .. تفوق كبير لـ النصر على الاتحاد في جدة

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى تحقيق الفوز على نادي الاتحاد اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

ورغم أن العالمي لم يعرف الفوز على الاتحاد منذ 2019، لكنه متفوق على الاتحاد في جدة في 7 مباريات بينما فاز الاتحاد على العالمي في جدة في 4 مباريات، وحقق الفريقان 4 تعادلات بينهما.

وتُقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SHAHID.