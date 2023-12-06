Icon

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90 Icon لحظة اعتماد الملك سلمان لميزانية 2024: الأضخم في تاريخ السعودية Icon رفض طلب الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023 Icon رونالدو يقود تشكيلة أحلام لويس فيليبي Icon ولي العهد بعد إعلان ميزانية 2024: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة Icon مجلس الوزراء يقر ميزانية 2024: الإيرادات 1.172 تريليون ريال والنفقات 1.251 تريليون ريال Icon الفتح يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم Icon الشباب والاتفاق في مباراة الظروف المتشابهة Icon بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة غرب مكة المكرمة Icon الدرعية تكشف عن روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والبرامج الثقافية لموسم 2023/2024م Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بشأن تأجيل مباراته أمام ضمك

رفض طلب الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
رفض طلب الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم اتحاد كرة القدم، موقفه الرسمي من طلب نادي الاتحاد، بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره ضمك في دوري روشن السعودي.

طلب الاتحاد مرفوض

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، يطلب فيه تأجيل مواجهة ضمك، بسبب استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في 4 حالات

حساب المواطن: تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في 4 حالات

مدرب سباهان: تنتظرنا مباراة كبيرة ضد الاتحاد

مدرب سباهان: تنتظرنا مباراة كبيرة ضد الاتحاد

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن إدارة العميد تلقت خطابًا برفض طلبه بشأن تأجل مباراة ضمك، مشددًا على إقامة المواجهة في موعدها، غدًا الخميس.

ويستعد الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

كأس العالم للأندية في السعودية
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

العميد ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة ضمك ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
الترفيه

الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على...

الترفيه
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض
الترفيه

بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة...

الترفيه
وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

وظائف
مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11
تكنولوجيا

مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز...

تكنولوجيا
الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية
السعودية اليوم

الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح...

السعودية اليوم
الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال زيارته إلى السعودية والإمارات
السوق

الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه