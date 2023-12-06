رفض طلب الاتحاد قبل كأس العالم للأندية 2023

حسم اتحاد كرة القدم، موقفه الرسمي من طلب نادي الاتحاد، بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره ضمك في دوري روشن السعودي.

طلب الاتحاد مرفوض

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، يطلب فيه تأجيل مواجهة ضمك، بسبب استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن إدارة العميد تلقت خطابًا برفض طلبه بشأن تأجل مباراة ضمك، مشددًا على إقامة المواجهة في موعدها، غدًا الخميس.

ويستعد الاتحاد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

العميد ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن تُقام مباراة ضمك ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.