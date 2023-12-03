رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي

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تألق حارس مرمى ميلان، الفرنسي ميك ماينان بشكل لافت خلال مواجهة فروسينوني، ليُحقق رقمًا مميزًا في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ولعب ميلان ضد فروسينوني بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الروسونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ورفع الروسونيري رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فروسينوني عند 18 نقطة في المركز الـ11.
وتمكن ماينان من المساهمة في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان عند الدقيقة 50، بعدما مرر كرة طولية استحوذ عليها كريستيان بوليسيتش، ليسجل منها هدفًا ويمنح الحارس تمريرة حاسمة.
وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “ماينان قدم تمريرة حاسمة واحدة على الأقل في كل من المواسم الثلاثة الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم”.
وواصل شبكة “أوبتا”: “ميك ماينان، أصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الناجحة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ أن بدأت الشبكة بجمع البيانات في موسم (2004-2005)”.