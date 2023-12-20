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بعد تسجيله لهدف ضد غرناطة

رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، سيرجيو راموس تألقه في الدوري الإسباني الممتاز، ليحقق رقمًا مميزًا في البطولة.

تألق سيرجيو راموس

وشارك سيرجيو راموس بشكل أساسي في مباراة غرناطة ضد إشبيلية بالأمس، ونجح في تسجيل هدف عند الدقيقة 49، ليقتحم قائمة خاصة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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سيرجيو راموس
سيرجيو – المصدر @SevillaFC_ENG

وذكرت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “إكس”: “سجل سيرجيو راموس هدفًا واحدًا على الأقل في 18 موسمًا مختلفًا بالدوري الإسباني، وهو أفضل رقم لأي لاعب في القرن الحادي والعشرين إلى جانب خواكين سانشيز”.

سيرجيو راموس
سيرجيو – المصدر @SevillaFC_ENG

خسارة غرناطة ضد إشبيلية بثلاثية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة ضد إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني الممتاز، ونجح الفريق الأندلسي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة عند 8 نقاط، ليحتل المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد إشبيلية إلى 16 نقطة، ويتواجد في المركز الـ13.

إشبيلية
لاعبو الفريق – المصدر @SevillaFC_ENG

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