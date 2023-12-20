رقم استثنائي لـ سيرجيو راموس بالدوري الإسباني

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، سيرجيو راموس تألقه في الدوري الإسباني الممتاز، ليحقق رقمًا مميزًا في البطولة.

تألق سيرجيو راموس

وشارك سيرجيو راموس بشكل أساسي في مباراة غرناطة ضد إشبيلية بالأمس، ونجح في تسجيل هدف عند الدقيقة 49، ليقتحم قائمة خاصة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “إكس”: “سجل سيرجيو راموس هدفًا واحدًا على الأقل في 18 موسمًا مختلفًا بالدوري الإسباني، وهو أفضل رقم لأي لاعب في القرن الحادي والعشرين إلى جانب خواكين سانشيز”.

خسارة غرناطة ضد إشبيلية بثلاثية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة ضد إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني الممتاز، ونجح الفريق الأندلسي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة عند 8 نقاط، ليحتل المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد إشبيلية إلى 16 نقطة، ويتواجد في المركز الـ13.