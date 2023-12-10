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بعد تألقه اللافت هذا الموسم

رقم تاريخي لحارس إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
رقم تاريخي لحارس إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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واصل حارس المرمى السويسري يان سومير تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، ليُحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإيطالي الممتاز.

سومير يحقق رقمًا استثنائيًا

وشارك سومير بشكل أساسي في مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي بالأمس، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، للمرة العاشرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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إنتر ميلان
سومير مع لاعبي الإنتر – المصدر @Inter_ar

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “سومير أصبح أول حارس مرمى ينجح في الخروج بشباك نظيفة، في 10 مباريات من أول 15 جولة بالدوري الإيطالي، منذ بداية عصر احتساب الفوز بـ3 نقاط”.

وانضم سومير إلى صفوف الإنتر في الصيف الماضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مقابل 6 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، وذلك بدلًا من الكاميروني أندريه أونانا الذي انتقل لمانشستر يونايتد.

يان سومير
سومير – المصدر @Inter_ar

فوز إنتر ميلان ضد أودينيزي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي الممتاز، ونجح في الفوز برباعية دون رد، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، معززًا تواجده في الصدارة.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_ar

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