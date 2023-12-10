رقم تاريخي لحارس إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

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واصل حارس المرمى السويسري يان سومير تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، ليُحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإيطالي الممتاز.
وشارك سومير بشكل أساسي في مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي بالأمس، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، للمرة العاشرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “سومير أصبح أول حارس مرمى ينجح في الخروج بشباك نظيفة، في 10 مباريات من أول 15 جولة بالدوري الإيطالي، منذ بداية عصر احتساب الفوز بـ3 نقاط”.
وانضم سومير إلى صفوف الإنتر في الصيف الماضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مقابل 6 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، وذلك بدلًا من الكاميروني أندريه أونانا الذي انتقل لمانشستر يونايتد.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي الممتاز، ونجح في الفوز برباعية دون رد، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، معززًا تواجده في الصدارة.