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بعد ثلاثيته ضد النصر

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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واصل نادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا تاريخيًا.

نادي الهلال يحقق رقمًا تاريخيًا

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

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لاعبو الفريق مع بونو – المصدر @Alhilal_FC

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن نادي الهلال أصبح أول فريق في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين ينجح في الوصول إلى 900 هدف.

كما نجح الهلال في فض شراكة النقاط والأهداف في دوري روشن السعودي لعام 2023 مع النصر، حيث حصد 78 نقطة وسجل 80 هدفًا، فيما نجح العالمي في جمع 75 نقطة، وسجل لاعبوه 77 هدفًا.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 41 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة، ويتواجد في المركز الثاني.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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