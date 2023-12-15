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يُشارك في البطولة للمرة الخامسة

رقم خاص ينتظر حسين الشحات بكأس العالم للأندية

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
رقم خاص ينتظر حسين الشحات بكأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يستهدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حسين الشحات تحقيق رقمًا مميزًا في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي المصري يبدأ مشواره اليوم

ويستعد الأهلي المصري لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

حسين الشحات يستهدف صدارة قائمة

وكان حسين الشحات منفردًا بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية برصيد 12 مباراة، إلا أن إيمليانو تادي شارك كبديل مع فريقه أوكلاند سيتي ضد الاتحاد، ليُعادل هذا الرقم.

ويُمكن لحسين الشحات الانفراد بصدارة القائمة في حالة مشاركته ضد الاتحاد اليوم، وسيكون أمامه فرصة للوصول إلى 15 مواجهة في البطولة، في حالة التأهل لنصف النهائي، حيث سيلعب مباراتين جديدتين في النسخة الحالية.

حسين الشحات
الشحات – المصدر @AlAhly

ويخوض الشحات، منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، حيث شارك في نسخة عام 2018 مع العين الإماراتي، قبل أن يلعب نسخ 2020، 2021 و2022 بقميص الأهلي المصري.

حسين الشحات مع العين في كأس العالم للأندية
الشحات مع العين

وشارك حسين الشحات في 4 مباريات مع العين في 2018، ولعب مواجهتين في 2020، وخاض 3 لقاءات في 2021، ومثلهم في نسخة 2022، ونجح في تسجيل 3 أهداف، ما يُحفزه لمواصلة التألق في نسخة 2023.

حسين الشحات
الشحات

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