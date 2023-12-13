رقم مميز لـ الاتحاد مع غاياردو

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رقمًا مميزًا للمرة الأولى في ولاية المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد تجاوز عقبة أوكلاند سيتي.

فوز الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ولعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، ونجح في العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

رقم مميز مع غاياردو

وتُعد هذه المباراة هي الأولى التي يُحافظ فيها العميد على نظافة شباكه تحت قيادة غاياردو، الذي تولى المهمة شهر نوفمبر الماضي، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، لتراجع الأداء والنتائج.

وقاد غاياردو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 6 مباريات قبل مواجهة أوكلاند سيتي، واستقبل أهدافًا في جميع اللقاءات، حيث تعادل ضد الاتفاق بنتيجة 1\1، وخسر أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز العميد على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بنتيجة 4\2 في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني بنتيجة 2\1، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور التالي من بطولة كأس العالم للأندية، وستُقام المباراة، مساء يوم الجمعة المقبل.