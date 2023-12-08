ركلة جزاء مثيرة للجدل تُحتسب لـ الهلال

أثار الحكم الفنزويلي ألكسيس هيريرا، حكم مباراة الطائي والهلال، باحتسابه ركلة جزاء مشكوك في صحتها في مباراة الطائي، حيث سجل منها الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للأزرق.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن ميتروفيتش دفع لاعب الطائي قبل أن تلمس الكرة في يد الأخير، مما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء للأزرق.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الأزرق بنتيجة 2- 1، حيث سجل للهلال كل من ميتروفيتش وسالم الدوسري، بينما سجل للطائي اللاعب طارق عبدالله.