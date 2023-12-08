روبن نيفيز عن تفضيله للهلال: قدم لي مشروعًا كبيرًا

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كشف النجم البرتغالي روبن نيفيز، عن أسباب تفضيله للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي.
وتحدث روبن نيفيز عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى الزعيم، قائلًا: “بالطبع أحد عوامل اختياري لنادي الهلال، هو المال لا يمكن إنكار ذلك الأمر”.
وتابع نجم المنتخب البرتغالي حديثه، قائلًا: “عندما قدم الهلال مشروعه لي، كان مشروعًا كبيرًا جدًا، قد يعتقد البعض أننا نقول هذا الكلام لمجرد القول فقط، ولكن ذلك غير صحيح”.
وأضاف روبن نيفيز، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “أعتقد أن الناس ليس لديهم أي فكرة عن كيفية تطور السعودية، وكرة القدم تتطور هنا، وكيف يمكن أن تصبح بعد سنوات قليلة”.
وواصل تصريحاته قائلًا: “لقد قمنا بذلك في عام واحد بالدوري السعودي، لذا فإنني أعتقد أنه بعد عامين أو 3 أعوام سيكون الدوري رائعًا”.
وكان نادي برشلونة بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، مهتمًا بالتعاقد مع روبن نيفيز في الصيف، إلا أن الهلال نجح في حسم الصفقة لصالحه، مقابل 47 مليون جنيه إسترليني لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي.
وبات نيفيز صاحب الـ26 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وشارك معه في 19 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
🎥 — مترجم |
"قد يعتقدون أنني اقول هذا الكلام لمجرد قولي له، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق. لقد جئت للمشروع السعودي."
روبن نيفيز يتحدث لدان رون في BBC ، أحد أكبر الصحفيين الانجليز عن مجيئه للمملكة، معربًا عن سعادته هو وعائلته فيها، ولن يغادر لنيوكاسل.
— عزيّز 🇸🇦 (@AzizBPL) December 8, 2023