روسيا ترفع الفائدة إلى 16% للحد من التضخم

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رفع البنك المركزي الروسي، الجمعة، معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمائة في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيًا للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الإنفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.
وفي شرحه للقرار قال المصرف المركزي في بيان: إن “الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7 و7.5 بالمائة”.
والهدف من رفع أسعار الفائدة استنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق.
وتوقع محللون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي بشكل متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي سجل 7.5 بالمائة في نوفمبر
وقال البنك: إنه يتوقع “الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة”.