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ضمن منافسات كأس العالم للأندية

رومارينيو يسعى لتكرار سيناريو 2012 ضد الأهلي المصري

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
رومارينيو يسعى لتكرار سيناريو 2012 ضد الأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

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يتسلح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو بذكريات مميزة ضد الأهلي المصري، قبل المواجهة المرتقبة في كأس العالم للأندية 2023.

مواجهة قوية بين الاتحاد والأهلي

وضرب الاتحاد موعدًا مع الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

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لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

رومارينيو يتسلح بذكرى مميزة

ولن تكون مباراة الغد، هي الأولى لرومارينيو ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، حيث سبق أن لعب أمامه في نسخة عام 2012، حينما كان في صفوف كورينثيانز البرازيلي.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وشارك النجم البرازيلي كبديل في مباراة كورينثيانز ضد الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية الذي أُقيم في اليابان، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق المصري بهدف دون رد سجله خوسيه باولوجيريرو عند الدقيقة 30.

ويطمح رومارينيو في تكرار السيناريو ذاته خلال مواجهة الأهلي المصري غدًا، خاصة أنه قدم أداء مميزًا في المباراة الأولى ضد أوكلاند سيتي، ونجح في تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

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