رومارينيو يفتتح التسجيل لنادي الاتحاد

نجح النجم البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وسجل النجم البرازيلي الهدف من تصويبة قوية في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.