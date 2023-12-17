روما يسقط أمام بولونيا بهدفين

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بولونيا فوزًا كبيرًا على روما بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.

وسجل بولونيا الهدف الأول عبر اللاعب نيكولا مورو في الدقيقة الـ 38 في الشوط الأول، ثم سجل راسموس لاعب روما بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لبولونيا.

وبعد الفوز، أصبح رصيد بولونيا 28 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة في المركز السابع.