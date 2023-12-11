Icon

السعودية ستمتلك الحصة الأكبر من مطار هيثرو Icon جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني Icon أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط Icon تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا Icon أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار Icon محمد بن ناصر يعزي أسرة عبدالحفيظ السروري Icon المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة Icon موعد مباريات الاثنين في كأس الملك Icon استجابة رجل المرور لعبارة “ما كان قصدي أرتكب مخالفة” رشوة Icon ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي

روما يسقط بفخ التعادل أمام فيورنتينا

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
روما يسقط بفخ التعادل أمام فيورنتينا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقط الفريق الكروي الأول بنادي روما في فخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإيطالي.

روما ضد فيورنتينا

وكان الجيالوروسي افتتح التسجيل عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان

الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على العمالة المنزلية

الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على العمالة المنزلية

روما ضد فيورنتينا - الدوري الإيطالي

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس كوارتا هدف التعادل لـ فيورنتينا في الدقيقة الـ66.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الجيالوروسي 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد فيورنتينا 24 نقطة في المركز السابع.

وكانت المباراة شهدت 3 حالات طرد بالبطاقة الحمراء، حيث طُرد كل من لوكاكو وزاليفسكي من الجيالوروسي، بينما طُرد اللاعب ميلينكوفيتش من صفوف فيورنتينا.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان

آخر الاخبار
رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين
الرياضة

رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال...

الرياضة
اعتماد أول مدربة بحرية على مستوى السعودية في القطاع البحري
السعودية اليوم

اعتماد أول مدربة بحرية على مستوى السعودية...

السعودية اليوم
أمطار المساء تزين الأجواء في المدن السعودية
السعودية اليوم

أمطار المساء تزين الأجواء في المدن السعودية

السعودية اليوم
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار...

السعودية اليوم
صدمة من باريس سان جيرمان لـ مبابي
الرياضة

صدمة من باريس سان جيرمان لـ مبابي

الرياضة
كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي
آخر الاخبار

كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه