روما يسقط بفخ التعادل أمام فيورنتينا

السعودية ستمتلك الحصة الأكبر من مطار هيثرو جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار محمد بن ناصر يعزي أسرة عبدالحفيظ السروري المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة: ابقوا في أماكن آمنة موعد مباريات الاثنين في كأس الملك استجابة رجل المرور لعبارة “ما كان قصدي أرتكب مخالفة” رشوة ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا
سقط الفريق الكروي الأول بنادي روما في فخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإيطالي.
وكان الجيالوروسي افتتح التسجيل عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس كوارتا هدف التعادل لـ فيورنتينا في الدقيقة الـ66.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الجيالوروسي 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد فيورنتينا 24 نقطة في المركز السابع.
وكانت المباراة شهدت 3 حالات طرد بالبطاقة الحمراء، حيث طُرد كل من لوكاكو وزاليفسكي من الجيالوروسي، بينما طُرد اللاعب ميلينكوفيتش من صفوف فيورنتينا.
في مباراة مثيرة شهدت طرد لاعبين من أبناء العاصمة..
روما يتعادل مع فيورنتينا بهدف لكل منهما في ختام الجولة 15
شاهد ملخص المباراة..#روما_فيورنتينا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/OHkxtGWXFj
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2023