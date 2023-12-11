روما يسقط بفخ التعادل أمام فيورنتينا

سقط الفريق الكروي الأول بنادي روما في فخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا بنتيجة هدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإيطالي.

روما ضد فيورنتينا

وكان الجيالوروسي افتتح التسجيل عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس كوارتا هدف التعادل لـ فيورنتينا في الدقيقة الـ66.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الجيالوروسي 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد فيورنتينا 24 نقطة في المركز السابع.

وكانت المباراة شهدت 3 حالات طرد بالبطاقة الحمراء، حيث طُرد كل من لوكاكو وزاليفسكي من الجيالوروسي، بينما طُرد اللاعب ميلينكوفيتش من صفوف فيورنتينا.