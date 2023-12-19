رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف وميتروفيتش ونكودو يُلاحقانه

يواصل قائد النصر، البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو انفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

رونالدو يتصدر القائمة

ورغم غيابه عن الجولة الـ17، لتأجيل مواجهة فريقه النصر ضد الاتحاد، إلا أن كريستيانو رونالدو ينفرد بصدارة الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 24 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 16 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش المركز الثاني خلف رونالدو بـ18 مساهمة تهديفية، بالتساوي مع مهاجم ضمك، الكاميروني كيفن نكودو، ثم نجم الفتح، المغربي مراد باتنا بـ15 مساهمة.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ17، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ47 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي والتعاون برصيد 34 نقطة، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك بـ27 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، يليه الوحدة بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الخليج والفيحاء، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الأخدود والرياض برصيد 16 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.