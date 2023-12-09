Icon

تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين Icon ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي Icon ضبط 17257 مخالفًا بينهم 8 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon بالفيديو.. أمطار غزيرة على ينبع وتجمعات للمياه في الشوارع Icon كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم استثنائي Icon وضع الإصلاح.. جوجل تضيف ميزة مهمة لهواتف بيكسل Pixel Icon شاهد.. موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا وضيفه الهولندي Icon محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرائد Icon رونالدو بعد وصوله لـ1200 مباراة: الرحلة لم تنته Icon النمر يحدد درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

رونالدو بعد وصوله لـ1200 مباراة: الرحلة لم تنته

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
رونالدو بعد وصوله لـ1200 مباراة: الرحلة لم تنته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بخوض المباراة رقم 1200 في مسيرته.

رونالدو سعيد بخوض مباراته الـ1200

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الرياض بالأمس، وسجل هدفًا وصنع آخر، في المواجهة رقم 1200 في جميع البطولات سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب البرتغالي.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد يمنح مبابي مهلة أخيرة

ريال مدريد يمنح مبابي مهلة أخيرة

شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب

شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من المباراة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وعلق قائلًا: “3 نقاط جديدة.. شكرًا لزملائي الذين ساعدوني للوصول إلى المباراة رقم 1200.. يا لها من رحلة، لكنها لم تنتهِ بعد”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

فوز النصر ضد الرياض

ولعب النصر ضد الرياض بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه