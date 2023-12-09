رونالدو بعد وصوله لـ1200 مباراة: الرحلة لم تنته

أعرب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بخوض المباراة رقم 1200 في مسيرته.

رونالدو سعيد بخوض مباراته الـ1200

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الرياض بالأمس، وسجل هدفًا وصنع آخر، في المواجهة رقم 1200 في جميع البطولات سواء مع الأندية التي لعب لها أو المنتخب البرتغالي.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة له من المباراة، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وعلق قائلًا: “3 نقاط جديدة.. شكرًا لزملائي الذين ساعدوني للوصول إلى المباراة رقم 1200.. يا لها من رحلة، لكنها لم تنتهِ بعد”.

فوز النصر ضد الرياض

ولعب النصر ضد الرياض بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتمكن العالمي من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الـ14.