رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد

يُعاني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد من توتر للعلاقة مع جماهير النادي وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

أزمات لـ كريم بنزيما

وشهد النجم الفرنسي 3 أزمات كانت سببًا في توتر العلاقة مع المطالبة برحيله وهم ” خسارته من الأهلي المصري، تألق كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد، تألق اللاعب المغربي حمدالله مؤخرًا”.

الأزمة الأولى وهي فوز الأهلي المصري على نادي الاتحاد بنتيجة 3-1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية ونهاية مشوار الفريق مبكرًا في المونديال بعدما كان من المتوقع له الوصول على الأقل إلى نهائي البطولة كونه يمتلك عناصر مميزة مثل بنزيما والفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

الأزمة الثانية، هي مطالبة الجماهير برحيل بنزيما بسبب ما قدمه في مباراة النصر الثلاثاء الماضي في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن، مقارنة بما قدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تلك المباراة حيث سجل هدفين للنصر من ضمن خماسية.

الأزمة الثالثة هي تألق زميله المغربي حمدالله في مباراة النصر وتسجيله هدفين للاتحاد رغم سوء نتائج الفريق، جعلت جماهير الاتحاد تشتاط غضبًا من بنزيما وتطالب برحيله.

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان قرر استبعاد بنزيما من مباراة الطائي قبل أن تُؤجل لتقام يوم 7 فبراير المقبل بدلًا من اليوم، لسوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.

يذكر أن كريم بنزيما كان انضم لنادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2023.