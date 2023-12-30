Icon

غداً.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية Icon رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد Icon المساحات الخضراء تمتد على طريق قطار الحرمين السريع Icon النصر يفقد 5 لاعبين أمام التعاون Icon أمانة القصيم تسخر 438 معدة وآلية وتنجح في احتواء بردية بريدة Icon أحمد حجازي يقود قائمة منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 Icon القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر Icon 260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي Icon علي البليهي يرد على احتفاليته بـ”البالون” وحقيقة تقليده لنجم فرنسا: أقسم بالله ما أعرفه Icon محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
البعض طالب برحيله عن الاتحاد

رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يُعاني اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد من توتر للعلاقة مع جماهير النادي وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

أزمات لـ كريم بنزيما

وشهد النجم الفرنسي 3 أزمات كانت سببًا في توتر العلاقة مع المطالبة برحيله وهم ” خسارته من الأهلي المصري، تألق كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد، تألق اللاعب المغربي حمدالله مؤخرًا”.

قد يهمّك أيضاً
إعلان الفائزين بجائزة عمار في حفل مبهر

إعلان الفائزين بجائزة عمار في حفل مبهر

نائب أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة

نائب أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة

الأزمة الأولى وهي فوز الأهلي المصري على نادي الاتحاد بنتيجة 3-1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية ونهاية مشوار الفريق مبكرًا في المونديال بعدما كان من المتوقع له الوصول على الأقل إلى نهائي البطولة كونه يمتلك عناصر مميزة مثل بنزيما والفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

بنزيما - كريم بنزيما

الأزمة الثانية، هي مطالبة الجماهير برحيل بنزيما بسبب ما قدمه في مباراة النصر الثلاثاء الماضي في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن، مقارنة بما قدمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تلك المباراة حيث سجل هدفين للنصر من ضمن خماسية.

الأزمة الثالثة هي تألق زميله المغربي حمدالله في مباراة النصر وتسجيله هدفين للاتحاد رغم سوء نتائج الفريق، جعلت جماهير الاتحاد تشتاط غضبًا من بنزيما وتطالب برحيله.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو كان قرر استبعاد بنزيما من مباراة الطائي قبل أن تُؤجل لتقام يوم 7 فبراير المقبل بدلًا من اليوم، لسوء الأحوال الجوية في مدينة حائل.

يذكر أن كريم بنزيما كان انضم لنادي الاتحاد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2023.

كريم بنزيما - الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه