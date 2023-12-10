رونالدو ومحرز يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ16

شهدت الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليتواجد 3 من صفوفه في التشكيل المثالي، ويتقدمهم؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو وتاليسكا ومحرز يقودن التشكيل

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ16، وشهد تواجد نجم النادي الأهلي، الجزائري رياض محرز، لظهوره بشكل مميز ضد الرائد، ليحصل على تقييم 8.6 درجات.

وتواجد 3 لاعبين من صفوف النصر بعد الفوز على الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف، وهم؛ كريستيانو رونالدو الذي نال تقييم 8.5 درجات، والبرتغالي أوتافيو بالتقييم ذاته، والبرازيلي أندرسون تاليسكا بتقييم 9.1 درجات.

التشكيل المثالي للجولة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس الاتفاق، باولو فيكتور، وفي الدفاع، كل من؛ برونو فيانا “الحزم”، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جواد الياميق وأوسكار دوارتي.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ ألفارو ميدران “التعاون”، روبن نيفيز “الهلال”، رياض محرز “الأهلي”، وكيفن نكودو “ضمك”، وثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رونالدو، تاليسكا وأوتافيو.