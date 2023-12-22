رونالدو يقود التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الاتفاق

استقر المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على تشكيل فريقه النصر الذي سيخوض به مباراة الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة النصر ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الاتفاق، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن بـ24 نقطة.

رونالدو وتاليسكا يقودان الهجوم

وتشهد مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم، عودة البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد انتهاء فترة إيقافه، ومواطنه أليكس تيليس بعد تعافيه من الإصابة، وسيواصل لويس كاسترو، الاعتماد على النجم كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي.

ويتوقع أن يبدأ العالمي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.