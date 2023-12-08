رونالدو يقود تشكيلة النصر لمواجهة الرياض

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الرياض اليوم في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، رونالدو”.

ويسعى أصفر الرياض للفوز وتقليص الفارق مع المتصدر نادي الهلال إلى 7 نقاط.

وفي مباريات اليوم بالجولة الـ 16 فاز الهلال على الطائي بنتيجة 2- 1، وفاز التعاون على الفيحاء برباعية لهدف، وفاز الخليج على أبها بنتيجة 3- 1.