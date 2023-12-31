رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين بعد الجولة الـ19

حافظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو على تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ19.

رونالدو في الصدارة منفردًا

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف خلال مباراة التعاون ضد النصر في الجولة الـ19، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا، منفردًا بصدارة الهدافين.

وجاء مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني خلف رونالدو، برصيد 17 هدفًا، يليه نجم فريق ضمك، الكاميروني كيفن نكودو في المركز الثالث بـ14 هدفًا.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.