رونالدينيو: أتمنى تتويج مبابي بالكرة الذهبية

أكد النجم البرازيلي السابق، رونالدينيو، أن نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي يُمكنه التتويج بالكرة الذهبية مع أي فريق.

رونالدينيو يتمنى فوز مبابي بالجائزة

وقال رونالدينيو: “مبابي لاعب كبير، مثله يملك الفرصة للفوز بالكرة الذهبية مع أي فريق.. لكن لأني أعشق باريس سان جيرمان، أود رؤيته يحرزها في صفوفه”.

وتابع رونالدينيو خلال تصريحاته تصريحات لوكالة “فرانس برس”: “آمل أن يفوز بها، إنه صديق جيد لي، ولاعب كبير أيضًا.. أعشق أسلوب لعبه، والفوز بالبطولات الكبرى سيساعده حتمًا على ذلك”.

وحل مبابي في المركز الثالث بالنسخة الأخيرة بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند.

تألق مبابي مع باريس

ويُقدم مبابي مستوى مميزًا مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات هذا الموسم، حيث شارك في 17 مباراة ونجح في تسجيل 19 هدفًا، كما أنه الهداف التاريخي لفريقه، بعدما ساهم في تسجيل 329 هدفًا في 277 لقاء بقميصه.