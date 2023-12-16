رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج.