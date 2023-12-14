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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

رياح نشطة وضباب وانخفاض الحرارة في 8 مناطق

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
رياح نشطة وضباب وانخفاض الحرارة في 8 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الأنخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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