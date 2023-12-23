رياض محرز يُعادل رقم بنزيما

واصل النجم الجزائري رياض محرز، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا.

رياض محرز يًعادل بنزيما

وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة الحزم ضد الأهلي بالأمس، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في دوري روشن السعودي.

وأصبح رياض محرز أكثر لاعب صناعة للفرص الخطيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 13 فرصة، بالتساوي مع نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

فوز الأهلي ضد الحزم برباعية

ولعب الحزم ضد الأهلي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الراقي في تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما بقى رصيد الحزم عند 12 نقطة، في المركز الأخير.