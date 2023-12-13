ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا على حساب ضيفه يونيون برلين الألماني بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد ضد يونيون برلين

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم فريق يونيون برلين بهدف دون رد سجله اللاعب كيفن فولاند في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل الريال هدفين عبر الإسباني خوسيلو في الدقيقتين الـ 62 والـ73، ثم سجل اللاعب أليكس كرال الهدف الثاني لفريق يونيون برلين في الدقيقة الـ 85.

ونجح اللاعب داني سيبايوس في إحراز الهدف الثالث للريال بالدقيقة الـ 89.

وبعد فوز الريال، أصبح رصيده 18 نقطة في المركز الثالث في الصدارة، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين متذيلًا الترتيب.

مباريات الثلاثاء بدوري الأبطال

وكانت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، انتهت بتعادل آرسنال الإنجليزي مع أيندهوفن الهولندي بهدف لكل فريق، وفوز لانس الفرنسي على إشبيلية الإسباني بنتيجة 2- 1، وفاز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، وتعادل إنتر ميلان الإيطالي بدون أهداف مع نادي ريال سوسيداد الإسباني، بينما فاز ريال مدريد الإسباني على يونيون برلين الألماني بنتيجة 3- 2، بينما فاز نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين دون رد، وفاز بنفيكا البرتغالي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 3- 1.

وفاز كوبنهاجن الدنماركي على غلطة سراي التركي بهدف دون رد.