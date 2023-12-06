ريال مدريد يمنح مبابي مهلة أخيرة مطارات جدة تستعد لاستقبال الوفود والجماهير الرياضية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته قبل مونديال الأندية حساب المواطن: 4 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 73 أرقام مميزة لـ نادي النصر في آسيا مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف أمنية التأمينات: النظام لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة إطلاق ميزة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا حفل غنائي لـ تاليسكا في موسم الرياض
وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، سيناريو لحسم صفقة نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “ريال مدريد لا ينوي تكرار ما حدث في صيف عام 2022، بعد الاتفاق مع مبابي على كل شيء، قبل قيام الأخير بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد سيخبر فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي، بأن اللاعب لديه فرصة فقط حتى 15 يناير المقبل، كي يقول نعم أريد الانتقال إلى المرينغي”.
وتابعت صحيفة “آس”: “ريال مدريد لن يكشف شيئًا يخص مبابي، قبل بداية الشهر المقبل، حتى لا يدخل في صراعات مع باريس سان جيرمان”.
وكان ريال مدريد قد أصدر بيانًا الشهر الماضي، ينفي فيه ما تردد في وسائل الإعلام بشأن وجود مفاوضات مع النجم الفرنسي، خاصة وأنها ليست الفترة القانونية للتفاوض مع اللاعب.
وينتهي تعاقد كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وأكد عزمه الرحيل وعدم تجديد عقده، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله.