ريال مدريد يمنح مبابي مهلة أخيرة

وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، سيناريو لحسم صفقة نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل.

مهلة لمبابي لحسم انتقاله لريال مدريد

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “ريال مدريد لا ينوي تكرار ما حدث في صيف عام 2022، بعد الاتفاق مع مبابي على كل شيء، قبل قيام الأخير بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد سيخبر فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال النجم الفرنسي، بأن اللاعب لديه فرصة فقط حتى 15 يناير المقبل، كي يقول نعم أريد الانتقال إلى المرينغي”.

وتابعت صحيفة “آس”: “ريال مدريد لن يكشف شيئًا يخص مبابي، قبل بداية الشهر المقبل، حتى لا يدخل في صراعات مع باريس سان جيرمان”.

وكان ريال مدريد قد أصدر بيانًا الشهر الماضي، ينفي فيه ما تردد في وسائل الإعلام بشأن وجود مفاوضات مع النجم الفرنسي، خاصة وأنها ليست الفترة القانونية للتفاوض مع اللاعب.

نهاية التعاقد مع باريس

وينتهي تعاقد كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وأكد عزمه الرحيل وعدم تجديد عقده، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله.