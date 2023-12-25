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ريال مدريد يُهدد الهلال في صفقته المفضلة .. التفاصيل كاملة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
ريال مدريد يُهدد الهلال في صفقته المفضلة .. التفاصيل كاملة
المواطن - محمد سمعه

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يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في ضم إحدى الصفقات القوية التي يسعى نادي الهلال لإبرامها إما في يناير المقبل أو في صيف العام المقبل.

وذكر موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني أن نادي الريال يفكر في ضم اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نادي نابولي الإيطالي، بعد إعجاب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بقدراته.

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فيكتور أوسيمين

وفي وقت سابق، تحدث وكيل أعمال أوسيمين في تصريحات نقلها موقع فابريزيو رومانو: ”هل يُوجد شرط جزائي؟، العقد سري لا يمكنني الحديث عنه لكننا سننظر إلى العروض التي ستأتي له في الصيف، ورغم وصول عروض مغرية له في صيف 2023، لكنه قرر البقاء في نابولي”.

ويملك أوسيمين شرطًا جزائيًّا في عقده مع نابولي يصل إلى 130 مليون يورو، أي سيكون على الهلال دفع المبلغ المذكور من أجل ضم اللاعب في يناير أو في صيف عام 2024.

وكان أوسيمين تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 في حفل كبير أُقيم في دولة المغرب.

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