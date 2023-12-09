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في الجولة الـ16 من الدوي الإسباني

ريال مدريد يُهدر فرصة الابتعاد بالصدارة بعد التعادل مع بيتيس

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
ريال مدريد يُهدر فرصة الابتعاد بالصدارة بعد التعادل مع بيتيس
المواطن - فريق التحرير

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أهدر ريال مدريد فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني عن أقرب ملاحقيه، مكتفيًا بالتعادل مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر الليجا.

ريال مدريد ضد ريال بيتيس 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، سجل ريال مدريد الهدف الأول عبر نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة الـ53، ثم سجل اللاعب رويبال هدف التعادل لريال بيتيس في الدقيقة الـ67.

وبعد التعادل، أصبح رصيد الريال 39 نقطة في المركز الأول، وبفارق نقطة عن نادي جيرونا الوصيف، بينما أصبح رصيد ريال بيتيس 26 نقطة في المركز السابع.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

الجولة الـ16

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أمس، بفوز خيتافي على فالنسيا بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز لاس بالماس على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، وتعادل الريال مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق، بينما تُقام حاليًا مباراة فياريال ضد ريال سوسيداد، وفي تمام الـ11 من مساء اليوم بتوقيت السعودية، تُقام مباراة ريال مايوركا ضد إشبيلية.

وفي الغد، تُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألميريا في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، بينما في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، تُقام مباراة غرناطة ضد أتلتيك بيلباو، وفي الثامنة والنصف يلعب قاديش ضد أوساسونا وفي الـ11 مساءً سيواجه برشلونة، نادي جيرونا الوصيف.

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