Icon

أسر التوحد تقدم 12 بطلًا عبر مسرحية صالة 4 في الشرقية Icon الرياض تنافس بقوة على لقب المركز المالي الأول بمنطقة الشرق الأوسط Icon زراعة مليون شجرة في واحة بريدة Icon اتفاق بـ 14 مليون دولار بين أرامكو فنتشرز وشركة صينية لتعزيز صحة المرأة Icon الهند توسع شراكتها مع السعودية بحثًا عن المزيد من نفط الشرق الأوسط Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز Icon 10 ضوابط لاستخدام اسم السعودية كعلامة تجارية Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية Icon الزكاة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات حتى 30 يونيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتعاون مع القطاع الخاص

زراعة مليون شجرة في واحة بريدة

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
زراعة مليون شجرة في واحة بريدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه، زراعة مليون شجرة في واحة بريدة، التي تقع على مساحة كلية تتجاوز 28 مليون متر مربع في منطقة القصيم؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، والبرنامج الوطني للتشجير.

مشاريع التشجير

ويعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في تنفيذ مشاريع التشجير التي يشرف عليها المركز على مستوى المملكة؛ بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية للأنواع المحلية المهددة بالانقراض، وتعزيز الممارسات المستدامة.

قد يهمّك أيضاً
3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

رياض محرز يُعادل رقم بنزيما

رياض محرز يُعادل رقم بنزيما

وأطلق مركز “الغطاء النباتي” مؤخرًا البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في 13 فرعًا على مستوى مناطق المملكة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وعموم المجتمع من المتطوعين والمتطوعات؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

تنمية الغطاء النباتي

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه