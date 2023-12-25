زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، شمالي بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة كان على بعد 80 كيلومترا، من منطقة فينشهافن، وعلى عمق 119.5 كيلومترا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.