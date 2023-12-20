زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية

الفتح يستهدف ضم فيرمينو أنشيلوتي يسعى لتغيير خطة توني كروس الأهلي يسعى لضم تشيرو إيموبيلي إحباط تهريب 232 كلجم من القات المخدر في جازان وعسير كريستيانو رونالدو يسعى لحسم نزاعه مع يوفنتوس عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة الكشف عن كرة نهائي كأس آسيا 2023 أبشر: تنفيذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية في نوفمبر غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024 نونو سانتو يعود للبريميرليج رسميًا
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن الزلزال وقع على بعد 130 كلم شمال غربي جزيرة أداك، وفي عمق 20.5 كلم تحت سطح الأرض.
ووفقًا للمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.