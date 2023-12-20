زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مركز رصد الزلزال

وأوضح المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن الزلزال وقع على بعد 130 كلم شمال غربي جزيرة أداك، وفي عمق 20.5 كلم تحت سطح الأرض.

لا أنباء عن أي خسائر

ووفقًا للمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.