زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان

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أكدت وكالة “نوفوستي”، اليوم الخميس، تسجيل هزة أرضية في العاصمة الأذربيجانية باكو صباح اليوم الخميس، لم تسفر عن أضرار أو إصابات.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مراسلها في أرمينيا أن الهزة وقعت في الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، وأن سكان المدينة شعروا بهزات طفيفة استمرت بضع دقائق.
وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن شدة الهزة بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها في بحر قزوين.
وتزامنت هزة اليوم مع الذكرى الـ35 لأكبر زلزال في تاريخ الاتحاد السوفيتي، حيث دمر زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر مدينة سبيتاك الأرمنية بالكامل خلال 30 ثانية في الساعة 11:41 من 7 ديسمبر 1988.
وأودى الزلزال بحياة نحو 30 ألف شخص، وأصاب 140 ألفا آخرين، وفقد أكثر من نصف مليون شخص منازلهم.