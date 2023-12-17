زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل كاليدونيا 6 خطوات لتحديث بيانات حساب المواطن من خلال التطبيق مكة وجدة الأعلى حرارة بـ33 درجة.. والسودة الأدنى بـ3 مئوية المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل لأول مرة.. فرصتان لاختبار رخصتي التعليم العام والتخصصي لقطات لدفن أمير الكويت الراحل نواف الأحمد في مقبرة الصليبيخات مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل أمير الكويت وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ نواف الأحمد مانشستر سيتي يُغادر إلى جدة 600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو
ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 133 كيلومتراً شرق منطقة “تادين”، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.