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زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل كاليدونيا

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل كاليدونيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

زلزال يضرب سواحل كاليدونيا

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 133 كيلومتراً شرق منطقة “تادين”، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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