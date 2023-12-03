زلزال ثانٍ يضرب الفلبين بقوة 6.6 درجة

شهدت الفلبين حدوث زلزال ثان بقوة 6.6 درجة على مقياس رختر بعد أقل من 24 ساعة على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجة وسط تحذيرات من حدوث تسونامي.

زلزال الفلبين الثاني

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي فإن الزلزال الثاني وقع على عمق 63 كيلومترًا من سطح الأرض، فيما كان مركز الزلزال علي بعد 148 كيلومترًا شرق بوتوان، و59 كيلومترًا شمال شرق بيسليج.

وكان زلزال بقوة 7,6 درجة ضرب جزيرة مينداناو شرق البلاد، أمس السبت على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.

تحذيرات من تسونامي

صدر تحذير من حدوث تسونامي بعد أن وقع الزلزال قبالة ساحل مينداناو. وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو، و