زلزال ثانٍ يضرب الفلبين بقوة 6.6 درجة

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شهدت الفلبين حدوث زلزال ثان بقوة 6.6 درجة على مقياس رختر بعد أقل من 24 ساعة على الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجة وسط تحذيرات من حدوث تسونامي.
وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي فإن الزلزال الثاني وقع على عمق 63 كيلومترًا من سطح الأرض، فيما كان مركز الزلزال علي بعد 148 كيلومترًا شرق بوتوان، و59 كيلومترًا شمال شرق بيسليج.
وكان زلزال بقوة 7,6 درجة ضرب جزيرة مينداناو شرق البلاد، أمس السبت على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.