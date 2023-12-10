زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 6%

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2023م، وذلك انطلاقاً من مبدأ إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

سوق الأسهم الرئيسية

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 230 شركة مدرجة في الربع الثالث 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 217 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) 67 شركة مدرجة في الربع الثالث من عام 2023م مقابل 38 شركة في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 76%.

طروحات جديدة

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 4 شركات في السوق الموازية “نمو” خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م فيما لا تزال 5 طلبات في السوق الرئيسية و41 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 290.07 مليار ريال في الربع الثالث 2023م بالمقارنة مع 280.24 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة تقدر بنحو 10 مليارات ريال بما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.5% في الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 96.27% في الربع المماثل من عام 2022م.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، بوصولها إلى 1,209 صناديق استثمارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ890 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م، مُرتفعة بنسبة 35.8% على أساس سنوي.

الصناديق العامة والخاصة

وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 283 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 926 صندوقاً، وذلك مقارنة بـ 253 صندوقاً عاماً و637 صندوقاً خاصاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.

وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة لتتخطى حاجز المليون للمرة الأولى في تاريخ السوق المالية لتصل إلى أكثر من 1.126 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقابل 677.4 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 66%.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 55% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م عقد 60 جمعية عمومية، شارك فيها أكثر من 10 آلاف مساهم، ناقشوا خلالها 561 بنداً، منها 6 بنود فقط تم رفضها.

أما شركات التقنية المالية، فقد بلغ عدد المستثمرين في منصات المستشار الآلي 119,215 مستثمراً تقدر قيمتها بنحو 650.3 مليون ريال، واستفاد 20 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 5,057 عميلاً مؤهلاً، ونحو 158 ألف عميل تجزئة.

وعلى مستوى عدد الصكوك المطروحة من خلال منصات طرح أدوات الدين فقد تم طرح 311 صكاً في الربع الثالث 2023م بقيمة إجمالية بلغت 377.7 مليون ريال، وهي تزيد من حيث العدد بنحو 500% على أساس سنوي، وتزيد من حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 325% على أساس سنوي.

كما تشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم، وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، إضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.