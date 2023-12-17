Icon

بوتين : روسيا لا تبيع سيادتها مقابل السجق Icon موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة Icon سابك للمغذيات الزراعية توزع 1.42 مليار ريال على المساهمين Icon جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط Icon المياه تتجمد مع أول موجة برد قوية في مرتفعات عسير Icon مارسيلو يحلم بحصد كأس العالم للأندية 2023 Icon ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي Icon ضبط سوداني رعى الإبل في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية Icon 3 أسباب وراء دفء الشتاء في الساحل الغربي للسعودية Icon غاياردو في ورطة قبل مواجهة الرائد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
كأرباح عن النصف الثاني من 2023

سابك للمغذيات الزراعية توزع 1.42 مليار ريال على المساهمين

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
سابك للمغذيات الزراعية توزع 1.42 مليار ريال على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م.

أرباح سابك للمغذيات الزراعية

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية تبلغ قيمة الأرباح التي ستوزع على المساهمين 1,428,106,212 ريالًا فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 أسهم بحيث تكون حصة السهم من التوزيع 3 ريالات بنسبة نسبة 30% من قيمة السهم الاسمية.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد: السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم

الملك سلمان وولي العهد: السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم

غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

تاريخ الأحقية والتوزيع

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7 فبراير 2024م على أن يكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 11 شعبان 1445هـ، الموافق 21 فبراير 2024م.

تحديث البيانات

وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف
تكنولوجيا

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف
منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد
السوق

منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد

السوق
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
آخر الاخبار

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

آخر الاخبار
ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس
العالم

ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على...

العالم
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه