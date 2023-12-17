سابك للمغذيات الزراعية توزع 1.42 مليار ريال على المساهمين

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م.

أرباح سابك للمغذيات الزراعية

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية تبلغ قيمة الأرباح التي ستوزع على المساهمين 1,428,106,212 ريالًا فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 أسهم بحيث تكون حصة السهم من التوزيع 3 ريالات بنسبة نسبة 30% من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7 فبراير 2024م على أن يكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 11 شعبان 1445هـ، الموافق 21 فبراير 2024م.

تحديث البيانات

وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية.