ساديو ماني يزور شباك الاتحاد ويصل بالنتيجة لخماسية

نجح النجم السنغالي ساديو ماني في إضافة رابع أهداف النصر في شباك الاتحاد، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ17 والمؤجلة في دوري روشن.

وتلقى ماني تمريرة مميزة من تاليسكا في الدقيقة الـ75 ليسجل بها رابع أهداف العالمي في المباراة.

ثم عاد وأضاف هدفه الثاني شخصيًّا والخامس للنصر في الدقيقة الـ83.