سافيتش يسجل هدف التقدم لـ الهلال

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نجح النجم الصربي سيرجي سافيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال في شباك النصر، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين في الشوط الثاني.
وسجل سافيتش الهدف الأول للأزرق من ضربة رأسية في الدقيقة الـ65 بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.
هدددددف!⚽
رأسية سافيتش تعلن تقدم الهلال في الديربي 🤩🔥
الهلال 1 × 0 النصر
#Hilal_Nassr#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/gIgZhrPaHx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023