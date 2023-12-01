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في شباك النصر

سافيتش يسجل هدف التقدم لـ الهلال

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
سافيتش يسجل هدف التقدم لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم الصربي سيرجي سافيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال في شباك النصر، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين في الشوط الثاني.

وسجل سافيتش الهدف الأول للأزرق من ضربة رأسية في الدقيقة الـ65 بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.

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