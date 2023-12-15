سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد

أبدى الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد، منصور البلوي، إعجابه الشديد بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، متمنيًا انتقاله للعميد.

منصور البلوي يتمنى ضم الدوسري

ويُعد سالم الدوسري واحدًا من أبرز اللاعبين السعوديين خلال السنوات الماضية، ويرتبط بعقد مع الهلال حتى صيف عام 2025، وارتبط اسمه بالاتحاد في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد تعاقد الأزرق مع النجم البرازيلي نيمار.

وشدد البلوي خلال تصريحاته تلفزيونية، على أنه إذا كان رئيسًا للعميد، كان سيتعاقد مع سالم الدوسري كأولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك نظرًا للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها النجم الهلالي.

وجاءت تصريحات منصور البلوي بعد يوم واحد فقط، من إعلانه إمكانية العودة إلى نادي الاتحاد في حالة واحدة، وهي كمستثمر، إذا تم السماح للأشخاص بذلك، بعيدًا عن صندوق الاستثمارات السعودية.

فترة ذهبية للاتحاد مع البلوي

وتولى منصور البلوي، رئاسة نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2007، وحقق خلالها 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم “المتتالية”، في دوري أبطال آسيا.