سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة

نجح النجم سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول لـ الهلال في شباك الطائي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

الهلال ضد الطائي

وسجل الدوسري هدفه بعد عرضية متقنة من اللاعب سلمان الفرج في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة.

ثم عاد النجم الصربي ميتروفيتش محرزًا الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة الـ30 من ركلة جزاء.

وتنطلق مباراتا الغد في دوري روشن السعودي، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الرائد، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتعزيز تواجده في المركز الثالث، فيما يأمل الرائد العودة بنقاط المباراة، والابتعاد عن المراكز الأخيرة المهددة بالهبوط.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره الأخدود، عند الساعة التاسعة مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ16.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في الدوري، وتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يسعى الأخدود لتحقيق الفوز الثاني تواليًا ومواصلة التقدم.

هدددددف!⚽

من علامة الجزاء🥅

ميتروفيتش يضيف الهدف الثاني للهلال⚽🔥 الطائي 0 × 2 الهلال ⁧#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الهلال | ⁦#SSC pic.twitter.com/103SuN33vh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2023