سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر

يطمح النجم سالم الدوسري لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقيادته لتجاوز عقبة النصر اليوم.

سالم الدوسري يسعى لتجاوز الجابر

ويُعد سالم الدوسري هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ديربي الرياض بالدوري برصيد 8 أهداف، بالتساوي النجم سامي الجابر، ما يُحفزه لهز الشباك اليوم، والانفراد بصدارة الهدافين.

ويُقدم سالم الدوسري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث شارك في 13 مباراة بدوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 8 أهداف، ونجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم تمريرة حاسمة.

مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.