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خلال مباراة الهلال ضد النصر

سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النجم سالم الدوسري لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقيادته لتجاوز عقبة النصر اليوم.

سالم الدوسري يسعى لتجاوز الجابر

ويُعد سالم الدوسري هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ديربي الرياض بالدوري برصيد 8 أهداف، بالتساوي النجم سامي الجابر، ما يُحفزه لهز الشباك اليوم، والانفراد بصدارة الهدافين.

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ويُقدم سالم الدوسري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث شارك في 13 مباراة بدوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 8 أهداف، ونجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم تمريرة حاسمة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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