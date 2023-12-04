سالم الدوسري يضيف ثاني أهداف الهلال

تمكن سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، من إحراز الهدف الثاني للأزرق في شباك نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وتمكن الدوسري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 55.

وكان الأزرق ضمن تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز في الجولة الخامسة نافباخور الأوزبكي بثنائية دون رد.