سامي النجعي: نسينا خسارتنا من الهلال ونركز في استقلال دوشنبه

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قال سامي النجعي نجم نادي النصر: إن فريقه نسى الهزيمة من الهلال يوم الجمعة الماضية في الديربي، متحدثًا عن قدرة فريقه على الفوز على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا في دوري أبطال آسيا.
وتحدث النجعي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: “مباراة الغد مهمة لنا وليست سهلة وإن شاء الله سنحقق الانتصار مساء الغد، حضرنا هنا لطاجيكستان برغبة الفوز، لأن هذا سيجعلنا نؤكد تأهلنا لدور الـ16 بدون خسارة”.
وتابع: “لا ننظر لأي تعثر بعد الخسارة من الهلال، لأننا لا نعرف الاستسلام وسنعمل بشكل أكبر من أجل تصحيح الأخطاء وسنواصل طريقنا”.
وكان العالمي خسر من الهلال بنتيجة 3- 0 في دوري روشن يوم الجمعة الماضية، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد في الرياض.