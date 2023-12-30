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بعد اهتمام بعض الأندية القطرية والمغربية بضمه

سببان يمنعان موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرزاق حمدالله

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
سببان يمنعان موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرزاق حمدالله
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله قد يتجه للبقاء في صفوف نادي الاتحاد رغم مطالبة جماهير العميد في آخر شهرين بالتفريط فيه بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما.

الأندية المهتمة بضم حمدالله

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نادي الشباب في دوري روشن وبعض الأندية القطرية بالإضافة لنادي الرجاء البيضاوي المغربي يفكرون في التعاقد مع النجم المغربي إما في يناير المقبل أو في صيف العام المقبل.

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عبدالرزاق حمدالله

وكان هتان النجار الإعلامي المقرب من نادي الاتحاد قال عن النجم المغربي: “هل شاهدتم عبدالرزاق حمدالله في لقاء النصر .. هو من كان يناقش حكم المباراة .. هو من يطالبه بالعودة للـVAR.. هو من يقف في وجه قراراته الخاطئة بشهادة الأغلبية من خبراء التحكيم”.

 

 

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