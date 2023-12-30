أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما الهيئة العامة للعقار: 96 ألف وحدة مفروزة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع سببان يمنعان موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرزاق حمدالله لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة الفيحاء يُحرم من ركلة جزاء أمام الهلال القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما مواد مخدرة
يبدو أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله قد يتجه للبقاء في صفوف نادي الاتحاد رغم مطالبة جماهير العميد في آخر شهرين بالتفريط فيه بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نادي الشباب في دوري روشن وبعض الأندية القطرية بالإضافة لنادي الرجاء البيضاوي المغربي يفكرون في التعاقد مع النجم المغربي إما في يناير المقبل أو في صيف العام المقبل.
رحيل المهاجم المغربي عن الاتحاد سيكون ممنوعًا لسببين، حيث إن السبب الأول سيكون هو تراجع مستوى الفرنسي بنزيما مؤخرًا وهجوم الجماهير ضده، السبب الثاني هو عدم وجود بديل جيد للاعب المغربي في حال التفكير في رحيله.
وكان هتان النجار الإعلامي المقرب من نادي الاتحاد قال عن النجم المغربي: “هل شاهدتم عبدالرزاق حمدالله في لقاء النصر .. هو من كان يناقش حكم المباراة .. هو من يطالبه بالعودة للـVAR.. هو من يقف في وجه قراراته الخاطئة بشهادة الأغلبية من خبراء التحكيم”.