سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية عن دول الجوار

أوضح الدكتور عبدالعزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، سبب ارتفاع أسعار السيارات في المملكة عنها في دول الجوار.

وقال خلال لقاء مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: إنه عام 2018 عندما أردنا بناء إستراتيجية الهيئة، تم عمل دراسة عامة لجميع القطاعات بالمملكة، ووصلنا إلى أن 22 قطاعًا يشكو من مشاكل في المنافسة لكن لا نعرفها، متابعًا: “أحد القطاعات التي توقعنا أن يكون هناك مشكلة في وقت قريب جدًّا، هو قطاع السيارات، وتم عمل دراسة عرفنا بها أين مناطق الخلل وأين المشاكل الموجودة، وقارنا بالأسعار الخارجية، ثم بعد ذلك توقعنا في أي لحظة سيكون هناك مشاكل، وبالفعل حدثت هناك قضية رأي عام، وجاءنا توجيه من المقام السامي ببدء التحقيق في هذا القطاع.

مخالفات عديدة

وتابع: وجدنا مخالفات عديدة ممكن تكون السبب في رفع أسعار السيارات، ومن بعض المخالفات التي عثرنا عليها بالتقرير 43 مخالفة، منها أحد موزعي السيارات في المملكة منع دخولنا إلى موقع المنشأة وهذا مخالفة لأنه مسموح لي الدخول في أي وقت وأخذ أي أوراق أو أي شيء خاص بالمخالفة، ووجدنا أيضًا أحد الموزعين يُلزم صاحب المعرض بأخذ سيارات غير مرغوبة في المملكة، حتى يُعطيه من السيارات المرغوبة لدى المستهلكين، وهذا يدفع أصحاب المعارض لرفع أسعار السيارات المرغوبة حتى يعوض خسارته في السيارات غير المرغوبة التي يبيعها بالخسارة.